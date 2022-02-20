كبير المفاوضين الايرانيين يلتقي نظيره الصيني في فيينا

ولفت موفد "ارنا" الى عاصمة النمسا، ان هذا اللقاء جرى في فندق كوبورغ، بحضور مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون الدبلوماسية "مهدي صفري".

وفي وقت سابق من اليوم ايضا، التقى "باقري كني" منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي "انريكي مورا"؛ وذلك في اطار المباحثات الدبلوماسية الجارية على امتداد الجولة الثامنة من مفاوضات فيينا مع التركيز على الغاء الحظر عن ايران.

على الصعيد ذاته، قال وزير الخارجية "حسين امير عبداللهيان" خلال مباحثاته في ميونيخ اليوم مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الاوروبي "جوسيب بوريل" : ان المطلوب من امريكا والدول الاوروبية الثلاث، ان تتخذ قرارات سياسية وتظهر ارادة حقيقية بشأن التوصل الى اتفاق في اقرب وقت ممكن عبر المفاوضات.

واشاد امير عبد اللهيان بدور"بوريل" وايضا "انريكي مورا" الذي يتولى عملية التنسيق خلال المفاوضات بين ايران ومجموعة 4+1 في عاصمة النمسا، كما نوه بإرادة ايران للتوصل الى "اتفاق جيد" عبر هذه المفاوضات.

ولفت، بأن "الجمهورية الاسلامية قدمت في هذا السياق كافة المبادرات والاقتراحات اللازمة، ولولا المبادرات الايرانية لما اقتربنا الى هذا الحد من الاتفاق"؛ مؤكدا على "الطرف الاخر" بان لا يتجاهل "الخطوط الحمر" التي وضعتها طهران.

انتهى ** ح ع