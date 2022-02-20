إيران وأرمينيا توقعان مذكرة للتعاون في الشؤون المدنية والجنائية

وافادت "ارنا"، ان هذه المذكرة تنص على تعزيز التعاون القانوني وبما يشمل المجالات المدنية والجنائية وتبادل المدانين، بين طهران ويريفان.

وفي تصريح لهما خلال حفل ابرام المذكرة، اكد الوزيران الايراني والارميني على تنفيذ الوثائق القضائية والحقوقية المبرمة سابقا بين البلدين.

الى ذلك، قال وزير العدل الايراني لمراسل ارنا، : ان عدد المدانين الايرانيين الذين يقبع اغلبهم في سجون ارمينيا بسبب حمل المخدرات او العقاقير المهدئة، يبلغ 45 سجينا؛ وان 7 منهم عادوا الى البلاد خلال الفترة الاخيرة.

واكد "رحيمي" بان وزارة العدل تسعى من خلال الاتفاقيات التي توقعها مع الدول المختلفة وفي سياق حل مشاكل اسر السجناء الايرانيين في الخارج، الى استرداد هؤلاء المدانين.

واضاف، ان الوثيقة الموقعة بين ايران وارمينيا اليوم، تهدف الى تنفيذ الاتفاق الذي وقعه البلدان في وقت سابق حول قضايا تتعلق باسترداد المدانين ومكافحة الفساد.

في المقابل، اشاد وزير العدل الارميني بالنتائج البناءة للحوار الذي اجراه اليوم مع نظيره الايراني؛ معلنا بانه سيتم تشكيل لجنة مشتركة لتنفيذ الوثيقة الموقعة اليوم.

انتهى ** ح ع