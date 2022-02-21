٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٩:٠٩ ص
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84657330
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رئيسي يغادر طهران متوجها إلى الدوحة

رئيسي يغادر طهران متوجها إلى الدوحة

طهران / 21 شباط/فبراير/ارنا- غادر رئيس الجمهورية، آية الله إبراهيم رئيسي اليوم الاثنين طهران متوجها إلى الدوحة تلبية لدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

ويأتي استقبال أمير قطر الرسمي لرئيسي في الديوان الأميري، والمحادثات مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومحادثات الوفود الرفيعة للبلدين، وتوقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، على جدول أعمال اليوم الأول من الزيارة.

كما سيلتقي رئيسي مع الإيرانيين المقيمين في قطر ومع رجال الأعمال القطريين والإيرانيين.

وفي اليوم الثاني من زيارته، سيحضر رئيس الجمهورية القمة السادسة للدول المصدرة للغاز ويلقي كلمة فيها.

ويحضر القمة قادة وكبار مسؤولي الدول المنتجة للغاز ، حيث سيلتقي رئيسي مع عدد منهم على هامش الاجتماع.

ويرافق رئيس الجمهورية خلال زيارته الى قطر، كل من وزراء الخارجية والنفط والتراث الثقافي ورئيس مكتب الديوان الرئاسي.

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