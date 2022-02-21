وزير النفط يلتقي أمين عام منتدى الدول المصدرة للغاز ووزراء الطاقة لبعض الدول

وغادر اوجي مساء السبت الماضي، طهران متوجها الى الدوحة لحضور القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.

وناقش وزير النفط في لقاءاته مع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز "محمد هامل" ووزراء الطاقة الجزائري والفنزويلي والقطري والنيجيري في الدوحة مجالات تبادل الغاز، ونقل التكنولوجيا، والمعرفة الفنية، والاستثمار في حقول النفط والغاز.

وإيران هي واحدة من أكبر منتجي الغاز في العالم وأحدى مؤسسي منتدى الدول المصدرة للغاز، وشغلت منصب الأمين العام لهذا المنتدى لفترتين.

وتأسس منتدى الدول المصدرة للغاز (GECF) ليكون منظمة حكومية دولية عام 2001 في طهران، ويستحوذ الأعضاء المشاركون فيه على ما يصل إلى 70% من احتياطيات الغاز المؤكدة عالميا، وفقا لبيانات إدارة منتدى الغاز.

ويضم منتدى الدول المصدرة للغاز 11 دولة تتمتع بالعضوية الكاملة و7 دول لديها صفة عضو مراقب.

وتستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز الثلاثاء 22 شباط/فبراير ویشارك رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي في هذه القمة.

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