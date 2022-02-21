فيديو/تحطم مقاتلة تابعة للجيش في تبريز واستشهاد طاقمها وأحد المواطنين

وقال هنربر في تصريح لمراسل "إرنا" اليوم الاثنين: حسب التقارير استشهد في الحادث الطياران صادق فلاحي وحنیفه‌زاد بالإضافة إلى مواطن من مدينة تبريز.

وتابع انه بحسب التقارير الأولية، تحطمت طائرة مقاتلة من طراز F-5 صباح اليوم الاثنين قرب المطار الدولي لمدينة تبريز فوق صالة رياضية، بجوار إحدى المدارس التي كانت مغلقة.

واوضح ان الطيار منع وقوع حادث كبير داخل الحي السكني، قائلا: ان المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة هي من أكثر المناطق اكتظاظا بالسكان في المدينة، إلا أن الطيار بمهارته وشجاعته تجنب سقوط المقاتلة داخل المنطقة السكنية.

واضاف : فور تحطم الطائرة، هرعت سيارات الإسعاف وقوات الدفاع المدني والإطفاء والطوارئ الى مكان الحادث.

طاقم المقاتلة التي تحطمت اليوم

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