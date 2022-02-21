فنزويلا: نرغب بالتعاون مع ايران لإنشاء مناطق اقتصادية جديدة

واعلنت الخارجية الفنزويلية اليوم الاثنين ان بلاسينسيا ونظيره الايراني "جواد اوجي" التقيا علی هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز بقطر.

وبحسب الخارجية الفنزويلية اکد الجانبان في اللقاء على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون في كافة المجالات التي تساهم في انشاء مناطق اقتصادية جديدة من اجل تنمية وتقدم الشعبین الایراني والفنزويلي.

وكتب وزير الخارجية الفنزويلي في تغريدة له على تويتر اليوم الاثنين : عقدنا لقاء بناء مع وزير النفط الايراني "جواد اوجي" وشددنا على التزام فنزويلا بالعلاقات الثنائية مع ایران في مختلف المجالات وأهميتها في الدفاع عن مصالحنا الاستراتيجية.

وغادر اوجي مساء السبت الماضي، طهران متوجها الى الدوحة لحضور القمة السادسة للدول المصدرة للغاز.

وناقش وزير النفط في لقاءاته مع الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز "محمد هامل" ووزراء الطاقة الجزائري والفنزويلي والقطري والنيجيري في الدوحة مجالات تبادل الغاز، ونقل التكنولوجيا، والمعرفة الفنية، والاستثمار في حقول النفط والغاز.

وتستضيف دولة قطر القمة السادسة لرؤساء الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز الثلاثاء 22 شباط/فبراير ویشارك رئيس الجمهورية اية الله ابراهيم رئيسي في هذه القمة.

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