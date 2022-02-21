تشکیل لجنة مشترکة للتبادل الزراعي بين ایران و أوزبکستان

واضاف ساداتي نجاد في لقاء مع نظيره الأوزبکي"جمشید خوجاییف"، ان الاجتماع الرابع عشر للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين الذي عقد في طهران، مهد لاجتماع مشترك لوزارتي الزراعة للبلدين.

وقال : هناك تعاون جید بین البلدین في مجال التجارة الثنائية ومنها منتجات الحجر الصحي ومنتجات الألبان والثروة الحیوانية والدواجن، لافتا أننا مهتمون باستيراد الإبل من أوزبكستان من خلال توقيع بروتوكولات الحجر الصحي والصحة.

وأشار ساداتی نجاد إلی مكانة میناء جابهار الاستراتيجي في اقتصاد البلاد وقال إن أوزبكستان بعيدة عن المياه المفتوحة ونحن على استعداد للتعاون مع هذا البلد في تصدير المنتجات الزراعية عبر ميناء جابهار.

وأضاف ان ایران متقدمة في التكنولوجيا الحيوية وعلم الوراثة وتكنولوجيا النانو والزراعة، ويمكنها تقديم خدمات للقطاع الزراعي والميكنة والري والصرف في أوزبكستان.

من جانبه، اکد وزير الزراعة الأوزبکي"جمشید خوجاییف" ان لایران حصة كبيرة من الزراعة في العالم وهي تتمتع بخبرات جيدة في مجال إنتاج المياه وتربية الحيوانات بحیث تتنافس مع البلدان الأخرى.

ووصف اجتماع اليوم بأنه خطوة جديدة في مجال الزراعة وزيادة حجم التبادل التجاري بين إيران وأوزبكستان.

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