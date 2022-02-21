شمخاني: التفاوض مع امريكا ليس على جدول أعمال وفدنا في فيينا

وكتب الادميرال شمخاني اليوم الاثنين في تغريدة له على موقع تويتر : ان مفاوضات فيينا كانت تجري منذ البداية بين ايران ومجموعة 4+1 وممثل الاتحاد الاوروبي، وسيستمر هذا المسار الى ان يتم التوصل الى نتيجة.

واضاف امين المجلس الأعلى للأمن القومي: ان التفاوض مع الولايات المتحدة ليس على جدول أعمال فريق التفاوض الإيراني لأنه لن يكون مصدر لأي انفراجة.

وتعد الجولة الثامنة من الفاوضات، التي بدأت في 27 دسامبر في فيينا، واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية ويبتون في بعض القضايا الخلافية.

وتقر الغالبية العظمى من الوفود المشاركة بأن المفاوضات تمضي قدما ، على الرغم من تعقد بعض القضايا.

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