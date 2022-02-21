٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٥٧ م
رقم الصحفي: 1863
رمز الخبر: 84657947
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تعزيز السياحة البحرية بين إيران وقطر

تعزيز السياحة البحرية بين إيران وقطر

طهران / 21 شباط/ فبراير/ ارنا- قال المدير العام للموانئ والملاحة البحرية في محافظة بوشهر(جنوب)، "سياوش أرجمندزاده" انه بالامكان تدشين خط رحلات بحرية بين إيران وقطر وتعزيز السياحة بين البلدين بعد زيارة رئيس الجمهورية الى قطر لو توفرت الامكانيات والظروف المناسبة.

واشار أرجمند زاده إلى تصريحات وزير الطرق والتنمية العمرانية بشأن تسيير خط ملاحي مشترك بين إيران وقطر بناء على الاتفاق بين البلدين، بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى الدوحة قائلا: من خلال تخصيص الوقود المدعوم وتوفير سفن الدحرجة "رو-رو" ( RO -RO)، يمكننا تدشين خط ملاحي منتظم بين بوشهر والدوحة.

واضاف : بالنظر إلى أن ميناء دير الايراني حتى ميناء الرويس القطري يبعد حوالي 100 ميل بحري، فيجب التركيز على الرحلات والسياحة البحرية.

واضاف: نظرا إلى قرب مونديال 2022 في قطر، يمكن التركيز على الرحلات البحرية بين البلدين لقلة التكاليف وزيادة سلامة النقل البحري.

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