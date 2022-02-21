تعزيز السياحة البحرية بين إيران وقطر

واشار أرجمند زاده إلى تصريحات وزير الطرق والتنمية العمرانية بشأن تسيير خط ملاحي مشترك بين إيران وقطر بناء على الاتفاق بين البلدين، بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى الدوحة قائلا: من خلال تخصيص الوقود المدعوم وتوفير سفن الدحرجة "رو-رو" ( RO -RO)، يمكننا تدشين خط ملاحي منتظم بين بوشهر والدوحة.

واضاف : بالنظر إلى أن ميناء دير الايراني حتى ميناء الرويس القطري يبعد حوالي 100 ميل بحري، فيجب التركيز على الرحلات والسياحة البحرية.

واضاف: نظرا إلى قرب مونديال 2022 في قطر، يمكن التركيز على الرحلات البحرية بين البلدين لقلة التكاليف وزيادة سلامة النقل البحري.

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