٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٣:٠٥ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 84658041
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الرئيس الايراني والامير القطري يرعيان توقيع 14 وثيقة للتعاون بين البلدين

الرئيس الايراني والامير القطري يرعيان توقيع 14 وثيقة للتعاون بين البلدين

طهران / 21 شباط / فبراير / ارنا – اقيمت اليوم الاثنين في الدوحة، مراسم توقيع 14 وثيقة للتعاون بين ايران وقطر؛ وذلك بحضور رئيس الجمهورية "اية الله سيد ابراهيم رئيسي" والامير القطري "الشيخ تميم بن حمد ال ثاني".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى (اليوم) بين "رئيسي" و"ال ثاني"؛ حيث وقع وزراء الخارجية والنفط والطرق والسياحة والطاقة الايرانيين مع نظرائهم القطريين 14 وثيقة للتعاون المشترك بين الجانبين.

و ورد في هذا التقرير، ان الوثايق الموقعة تتعلق بمجالات الملاحة الجوية والتجارة والملاحة البحرية والاعلام المرئي والمسموع والسياسة الخارجية (الغاء التاشيرات) والطاقة والمعايير القياسية والثقافة والتعليم.

ومن المقرر اليوم ايضا، بان يلتقي اية الله رئيسي بالجالية الايرانية المقيمة في دولة قطر، ويحضر اجتماع رجال الاعمال من كلا الجانبين.

وفي السياق نفسه، سيلتقي اعضاء الوفد المرافق للرئيس الايراني بنظرائهم القطريين لاستعراض اهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.

و وصل اية الله رئيسي اليوم الاثنين الى الدوحة، لتكون اول محطة خليجية له بعد تسلم الرئاسة في البلاد؛ وسيحضر قمة زعماء كبار الدول المصدرة للغاز التي ستنعقد باستضافة الدوحة.

انتهى ** ح ع 

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