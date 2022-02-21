مسؤول : إيران ثالث افضل دولة من بين 20 في زيادة كمية الأبحاث العلمية

وفي تصريح له اليوم الاثنين، اوضح "دهقاني" ان التقارير الاحصائية للعام 2021، تشير بان عدد الوثائق العلمية التي نشرتها ايران في قاعدة " سكوبس" (للبيانات التي تحتوي على ملخصات ومراجع من مقالات منشورة في مجلات أكاديمية محكمة)، ارتفع الى 77 الفا و351 وثيقة؛ مقارنة بالعام 2020 الذي سجل 71 الفا و971 وثيقة وايضا عام 2019 حيث بلغ عدد الوثائق العلمية الايرانية المنشورة في سكوبس انذك، 64 الفا و988 وثيقة.

واكد هذا المسؤول، انه بالرغم من اهمية نشر الابحاث العلمية في المجلات والصحف العالمية البارزة، ومدلوله على تقدم الدول المنتجة، لكن ذلك يشكل احد ركائز الازدهار العلمي التى وجّه بها سماحة قائد الثورة وفقا للسياسات العريضة للبلاد؛ وبما يشمل الدبلوماسية العلمية وجودة النتاجات وتاثيرها على سير التقنية والتقدم الذي يلبي مطالب المجتمع.

انتهى ** ح ع