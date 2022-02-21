مصدر طبي عراقي : لا صحة للشائعات حول تدهور صحة اية الله سيستاني 

وجاء في بيان صادر عن ادارة المستشفى، ان "مواقع التواصل الاجتماعي تداولت انباءً حول نقل سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني إلى مستشفى الكفيل التخصصي بكربلاء المقدسة، وهنا نشير الى ان هذه الأنباء عارية عن الصحة تماما وان سماحة السيد المرجع الأعلى بصحة تامة ويمارس مهامه اليومية في مكتبه بصورة طبيعية".

ودعا هذا البيان، وسائل الإعلام والمدونين على مواقع التواصل الإجتماعي الى "قطع دابر هكذا إشاعات التي من شأنها ارباك الجو العام في البلاد وعدم نشر او تصديق هذه الدعايات الفارغة".

انتهى ** ح ع

المصدر : وكالات انباء عراقية