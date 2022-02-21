إيران وبلغاريا تؤكدان ضرورة تطوير التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات

واكد العميد مؤمني ، الذي ترأس وفدا إلى العاصمة البلغارية صوفيا لحضور الاجتماع العاشر للجنة التعاون الايرانية البلغارية المشتركة لمكافحة المخدرات ، خلال اجتماعه بوزير داخلية بلغاريا على الدور الذي لا غنى عنه للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الحرب بلا هوادة ضد معضلة المخدرات العالمية وضرورة مشاركة الدول الأوروبية في مكافحة تهريب المخدرات والوفاء بمسؤوليتها الدولية في هذا الصدد.

وأضاف أمين عام لجنة مكافحة المخدرات في ايران خلال هذا الاجتماع: إن إيران حازمة في الوفاء بمسؤوليتها الأخلاقية والدينية والإنسانية في هذه المكافحة ، ولكن حان الوقت للدول الأوروبية والغربية أن تخرج من حالة الصمت وان تتحمل المسؤولية.

والتقى العميد مؤمني في اليوم الأول من زيارته لبلغاريا ، بنائب وزير الخارجية وقيادة الحدود البلغارية، كما سيلتقي في الأيام المقبلة امين عام وزارة الداخلية ومدير عام مكافحة الجريمة المنظمة ومدير المركز الوطني لعلاج الإدمان ومدير عام الجمارك وأكاديمية القوات المسلحة البلغارية.

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