نائب رئيس البرلمان الباكستاني يصل إلى مدينة مشهد

وسيزور قاسم خان خلال زيارته إلى مشهد مرقد الامام الرضا (ع)، ويلتقي محافظ خراسان الرضوية ونائب رئيس سدانة المرقد الرضوي وممثل قائد الثورة الاسلامية في المحافظة.

وترأس قاسم خان وفدا برلمانيا في زيارة لايران بدعوة من نظيره علي نيكزاد نائب رئيس مجلس الشورى الإسلامي.

والتقى نائب رئيس البرلمان الباكستاني فضلا عن نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، ببعض المسؤولين في الجمهورية الإسلامية للبحث في التعاون الثنائي وتعزيز العلاقات الاقتصادية والبرلمانية والحدودية.

هذه هي أول زيارة رسمية يقوم بها قاسم خان سوري إلى إيران بصفته نائب رئيس البرلمان الباكستاني وتأتي زيارته لطهران بعد أيام فقط من زيارة وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي لإسلام أباد.

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