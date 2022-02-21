الرئيس الايراني: علاقاتنا مع دول اميركا اللاتينية مميزة

جاء ذلك في تصريح للرئيس آية الله رئيسي خلال لقاء وزير خارجية فنزويلا ، فليكس بلاسنسيا غونزاليس، معه في الدوحة مساء الاثنين على هامش القمة السادسة للدول المصدرة للغاز المنعقدة في العاصمة القطرية.

وقال الرئيس الايراني خلال هذا اللقاء، ان ايران وفنزويلا تمتلكان رإسمالا أهم من خزين النفط والغاز الا وهو الشعب الذي اختار المقاومة ازاء المطامع، وان العلاقة بين بلدينا هي علاقة استراتيجية ويجب الحفاظ عليها والاسراع في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأضاف آية الله رئيسي، نحن على يقين من ان الصمود واتخاذ المواقف الراسخة في مواجهة نظام الهيمنة والامبريالية سيقود الى النصر بالتأكيد، معتبرا الدليل على ذلك هو ان صمود فنزويلا المدعوم من قبل شعبها المقاوم والتخطيط الصائب رغم الضغوط الشديدة قد جعلها تنتصر على الحظر.

وأعلن الرئيس الايراني، أن لدى الجمهورية الاسلامية برنامج عمل لتنمية التعاون والتبادل التجاري مع فنزويلا في شتى المجالات، قائلا: نحن مستعدون للوقوف بجانب فنزويلا حتى تتغير الظروف الاقتصادية فيها لصالح الشعب.

واعتبر دول اميركا اللاتينية مثالا جيدا جدا لحتمية انتصار مقاومة الشعوب امام هيمنة القوى العالمية، وأضاف، ان علاقات الحكومة الايرانية الحالية مع دول امريكا اللاتينية مميزة وأفضل بكثير من السابق وتسعى الى فتح آفاق جديدة من التعاون الثنائي.

واعتبر الرئيس الايراني ان التحسن المتواصل للوضع الاقتصادي في فنزويلا هو ثمرة جهود ومقاومة شعبها قائلا: ان اميركا كانت تتصور بأن اميركا اللاتينية ستصبح الفناء الخلفي لأطماعها، الا انه اليوم وخلافا لتصوراتها فإن دول هذه المنطقة تحولت الى احد اكبر العوائق التي تقف بوجه نظام الهيمنة الامريكي.

*وزير خارجية فنزويلا: نرغب بتوطيد العلاقات مع الجمهورية الاسلامية

من جانبه اشار وزير خارجية فنزويلا خلال اللقاء الى ان بلاده تواصل صمودها في طريق مناهضة الامبريالية الامريكية، قائلا: امريكا تريد ان تكون جميع الدول تابعة لارادتها، الا ان الشعب الفنزويلي يقف أمام اطماعها ولن يسمح لامريكا بان تكون حائلا امام فنزويلا في اداء دورها في قيادة تطلعات شعوب امريكا اللاتينية للتحرر ونيل حقوقها.

وأعرب فليكس بلاسنسيا غونزاليس عن رغبة بلاده بتوطيد العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية أكثر من السابق.

تجدر الاشارة الى انه تم خلال هذا اللقاء وبحضور الرئيس رئيسي التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون التقني المشترك في قطاع النفط والغاز بين ايران وفنزويلا من قبل وزير النفط الايراني ووزير الخارجية الفنزويلي.

انتهى ** 2342