ايران وكازاخستان تتفقان على رفع حجم التبادل التجاري الى 3 مليارات دولار

وقال ساداتي نجاد في تصريح صحفي في طهران الاثنين اثر اجتماعه بمساعد رئيس الوزراء وزير التجارة والتعاون الكازاخي سلطانوف، على هامش الاجتماع الـ 17 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي المشترك بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وكازاخستان: انه وفق التوافقات الحاصلة فقد تقرر رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين الى 3 مليارات دولار في العام في غضون 3 اعوام قادمة.

واعتبر مستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية بانه لا يتناسب مع مستوى العلاقات السياسية بين البلدين واضاف: ان حجم التبادل التجاري بين البلدين كان 200 مليون دولار في العام الماضي وارتفع الى 400 مليون دولار في العام الحالي في حين كان 2.5 مليار دولار في الماضي.

يذكر انه تم خلال الاجتماع الـ 17 للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والفني والثقافي بين البلدين، توقيع 5 وثائق للتعاون من قبل وزير الجهاد الزراعي الايراني ومساعد رئيس الوزراء وزير التجارة والتعاون الكازاخي سلطانوف.

انتهى ** 2342