٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٠:٣١ ص
رقم الصحفي: 3089
رمز الخبر: 84658705
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مساعد الخارجية يلتقي سفراء وممثلين من ألمانيا والهند في فيينا

مساعد الخارجية يلتقي سفراء وممثلين من ألمانيا والهند في فيينا

طهران/22 شباط/فبراير/ارنا- التقى مساعد وزير الخارجية الايراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية "مهدي صفري"، مع سفراء وممثلين دائمين من ألمانيا والهند لدى المنظمات الدولية المتواجدة في فيينا.

وناقش صفري في هذه اللقاءات التي جرت على هامش اجتماعات الوفود المفاوضة في فيينا، توسيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجال النفطي، والمصرفي وشوؤن الموانئ والشركات الإقتصادية.

واتفق الجانبان خلال الاجتماعات على ضرورة التحضير لإبرام صفقات اقتصادية جديدة ومواصلة المشاورات وتمهيد الطريق لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتعد الجولة الثامنة من الفاوضات، التي بدأت في 27 دسامبر في فيينا، واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية ويبتون في بعض القضايا الخلافية.

وتقر الغالبية العظمى من الوفود المشاركة بأن المفاوضات تمضي قدما ، على الرغم من تعقد بعض القضايا.

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