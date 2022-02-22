مساعد الخارجية يلتقي سفراء وممثلين من ألمانيا والهند في فيينا

وناقش صفري في هذه اللقاءات التي جرت على هامش اجتماعات الوفود المفاوضة في فيينا، توسيع وتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية في المجال النفطي، والمصرفي وشوؤن الموانئ والشركات الإقتصادية.

واتفق الجانبان خلال الاجتماعات على ضرورة التحضير لإبرام صفقات اقتصادية جديدة ومواصلة المشاورات وتمهيد الطريق لتعزيز العلاقات الثنائية.

وتعد الجولة الثامنة من الفاوضات، التي بدأت في 27 دسامبر في فيينا، واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية ويبتون في بعض القضايا الخلافية.

وتقر الغالبية العظمى من الوفود المشاركة بأن المفاوضات تمضي قدما ، على الرغم من تعقد بعض القضايا.

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