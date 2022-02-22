توقيع 14وثيقة تعاون خلال زيارة رئيس الجمهوریة الى قطر

وقال عنايتي في مقابلة مع مراسل وكالة ارنا اليوم الثلاثاء: في اليوم الأول من زيارة رئيسي الى قطر وقبل القاء كلمته أمام قمة الدول المصدرة للغاز الطبيعي في الدوحة، تم التوقيع على 14 وثيقة تعاون بين البلدين.

وأضاف المدير العام لشؤون منطقة الخليج الفارسي بوزارة الخارجية الايرانية: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الجمهورية اية الله رئيسي خلال لقائهما سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والمالية والثقافية، والسياحة والرياضية والإعلامية.

واوضح انه من بين الاتفاقيات والوثائق الموقعة بين البلدين يمكن الاشارة الى مذكرة تفاهم سياسية، ومذكرة تفاهم بمجال التعليم الدبلوماسي، ومذكرة تفاهم سياحية، ومذكرة تفاهم علمية، ومذكرة تفاهم رياضية، ومذكرة تفاهم ثقافية، ومذكرة تفاهم للتعاون التلفزيوني، ومذكرة تفاهم بمجال التقييس، ومذكرة تفاهم بشأن المناطق الحرة والتعاون بمجال الموانئ واتفاقية النقل البحري ومذكرة تفاهم بمجال الكهرباء ومذكرة تفاهم بشأن النقل البري واتفاقية الإعفاء من التأشيرة السياسية.

انتهى 1049