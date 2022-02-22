آیة الله رئيسي: الغاز يحدد مستقبل الطاقة في العالم

واعرب رئيس الجمهورية اليوم الثلاثاء خلال اجتماع القمة للدول المصدرة للغاز في قطر عن امله بان يسهم الاجتماع في تحقيق الاهداف والحفاظ على مصادر الغاز الطبيعي.

ولفت الى ان هناك وجهات نظرة مختلفة في المنتدى إلا ان ثمة تضامن جيد بين الدول المشاركة فيه تجاه المستقبل قائلا ان الهدف من عقد هذا المنتدى ومشاركة الاعضاء فيه هو دعم الحقوق التي تؤكد عليها سيادة هذه الدول في مجال اكتشاف الغاز وتعزيز دوره في تلبية حاجات العالم الى الطاقة وكذلك ضمان الامن في مجال طلب الغاز الطبيعي على صعيد العالم.

وتابع بالقول اننا باعتبارنا دول تزخر بمصادر كبيرة من الغاز ومصدرة له يجب ان نرسل رسالتنا الى العالم بشكل شفاف واضاف ان الغاز يعتبر من الوقود النظيفة والامنة وانه متوفر للعقود المقبلة و يحدد مستقبل الطاقة .

واضاف ان الغاز يلعب دورا مهما في المسار المتنامي لاستخدام الكهرباء في العقود المقبلة ومن هذا المنطلق يجب علينا كمنتجي الغاز تلبية الحاجات لهذه الطاقة وهذا يحظى ببالغ الاهمية.

يتبع**1110