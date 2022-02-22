ناشط اقتصادي إيراني: قطر تعتبر شريكًا تجاريًا جيدا لإيران

وقال " خورشید كزدرازی" في تصريح خاص لمراسل " ارنا" اليوم الثلاثاء : تعد قطر شريكًا تجاريًا جيدا لإيران بسبب قربها من بلادنا و موقعهما الجغرافي والاستراتيجي الممیز.

واضاف ان ایران تمتلك إمكانات عالية لإنشاء طريق ترانزیت مناسب إلى قطر معربا عن أمله في زيادة حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر وبلوغه 500 مليون دولار.

وقال ان ايران يمكن أن تكون من بين أكبر 10 شركاء تجاريين مع قطر من خلال توفير الظروف الاقتصادية اللازمة.

واشار الی اقبال واسع للشعب القطري على شراء المنتجات الزراعية الايرانية ، ومنها الفواكه والخضروات قائلا يمكن لهذه المنتجات أن تلبّي احتياجات المستهلكين القطريين.

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