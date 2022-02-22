٢٢‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:٤٥ م
رقم الصحفي: 3101
رمز الخبر: 84659135
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ناشط اقتصادي إيراني: قطر تعتبر شريكًا تجاريًا جيدا لإيران

ناشط اقتصادي إيراني: قطر تعتبر شريكًا تجاريًا جيدا لإيران

طهران / 22 شباط/ فبراير/ارنا- قال مساعد رئيس غرفة التجارة الإيرانية القطرية المشتركة " خورشید كزدرازی" : ان قطر تعتبر شريكًا تجاريًا جيدا لإيران بسبب قربها من بلادنا وتمتع البلدين بموقع جغرافي واستراتيجي ممیز.

وقال  " خورشید كزدرازی"  في تصريح خاص لمراسل " ارنا" اليوم الثلاثاء : تعد قطر شريكًا تجاريًا جيدا  لإيران بسبب قربها من بلادنا و موقعهما الجغرافي والاستراتيجي الممیز.

واضاف ان ایران تمتلك إمكانات عالية لإنشاء طريق ترانزیت مناسب إلى قطر معربا عن أمله في زيادة حجم الصادرات الإيرانية إلى قطر وبلوغه  500 مليون دولار.
وقال ان ايران يمكن أن تكون من بين أكبر 10 شركاء تجاريين مع قطر من خلال توفير الظروف الاقتصادية اللازمة.
واشار الی اقبال واسع للشعب القطري على شراء المنتجات الزراعية الايرانية ، ومنها الفواكه والخضروات قائلا يمكن لهذه المنتجات أن تلبّي احتياجات المستهلكين القطريين.

انتهی **3280

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