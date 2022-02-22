مورا: يجب حل القضايا الرئيسية في محادثات فيينا

وغرد إنريكي مورا فی تغریدة له على صفحته في موقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن المحادثات وصلت الى مرحلة حساسة ونحن نقترب من نهايتها بعد عشرة أشهر من المفاوضات.

وقال مورا، النتيجة النهائية ما زالت غير واضحة مضيفا أن جميع الوفود يشارك في المفاوضات التي تجري بشكل مكثف.

وتعد الجولة الثامنة من الفاوضات، التي بدأت في 27 دسامبر في فيينا، واحدة من أطول جولات المفاوضات، حيث يستكمل المشاركون مسودة نص الاتفاقية ويبتون في بعض القضايا الخلافية.

وتقر الغالبية العظمى من الوفود المشاركة بأن المفاوضات تمضي قدما، على الرغم من تعقد بعض القضايا.

وبلغت المفاوضات الان مرحلة يتعلق نجاحها أو فشلها فقط باتخاذ قرارات سياسية من قبل الأطراف الغربية، فان اتخذت هذه الاطراف القرارات اللازمة التي تعيها جيدا فبالامكان حل القضايا العالقة والوصول إلى الاتفاق النهائي في غضون بضعة أيام.

والوفد الايراني وبناء على المبادئ والتعليمات قد وضع مقترحاته ومطالبه الواضحة على الطاولة وأن الكرة الان في أرض الأطراف الغربية تماما.

ورئيس الوفد الايراني المفاوض كتب في الأسبوع الماضي في تغريدة له على موقع تويتر، بعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، اقتربنا من الوصول الى اتفاق اكثر من اي وقت آخر، ولكن لا اتفاق على شيء ما لم يتم الاتفاق على كل شيء.

وأوضح أن الضرورة لتحقق هذا الهدف هو الواقعية والامتناع عن الطلبات الاضافية والاهتمام بتجربة الاعوام الاربعة الماضية واضاف: ان وقت اتخاذ القرار قد حان من قبل اطراف مفاوضاتنا.

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