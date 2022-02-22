الامم المتحدة تشيد بجهود ايران الداعمة للسلام في سوريا

جاء ذلك خلال الاتصال الهاتفي الذي اجراه "بيدرسون"، اليوم الثلاثاء، مع كبير مساعدي وزير الخارجية (الايراني) للشؤون السياسية الخاصة "علي اصغر خاجي".

واستعرض الجانبان في هذا الاتصال، اخر التطورات على الساحة السورية ولاسيما تنظيم الاجتماع القادم للجنة الدستور في هذا البلد.

الى ذلك، نوّه "خاجي" بالوضع الميداني السياسي المستقر في سوريا؛ واعرب عن ترحيبه بالاتفاق الحاصل حول تنظيم الاجتماع السابع للجنة الدستور السوري ومواصلة الحوار وفقا لسير العملية السياسية وبناء على الحقائق السائدة في سوريا.

في المقابل، اثنى مبعوث الامين العام الخاص بالشان السوري، على جهود ايران الهادفة الى ارساء السلام والاستقرار ودعم المباحثات السياسية في سوريا.

وقدم بيدرسون خلال الاتصال الهاتفي مع خاجي، شرحا حول زيارته الاخيرة لدمشق وما حصل من توافقات مع السؤولين السوريين.

وجاء في هذا التقرير، ان الجانبين الايراني والاممي اكد خلال مباحثاتهما الهاتفية اليوم، على معالجة القضايا الانسانية وبما يشمل ملف عودة النازحين واللاجئين الى بلدهم الام.

انتهى ** ح ع