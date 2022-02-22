تاكيد ايراني جزائري على تنمية العلاقات بين البلدين

جاء ذلك خلال المباحثات الودّية التي جرت بين "محرابيان" و"عرقاب"، على هامش قمة الدول المصدرة للغاز التي بدات اعمالها في الدوحة اليوم الثلاثاء.

ونوّه وزير الطاقة الايراني باستعداد طهران للتعاون في جميع المجالات ولاسيما الطاقة الكهربائية مع الجزائر؛ متطلعا الى انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين في اقرب وقت ممكن.

في المقابل، قدم وزير الطاقة الجزائري نبذة حول الخطط الاقتصادية التنموية التي تبناها رئيس الجمهورية بلاده.

كما لفت الى وجود العديد من القواسم المشتركة في المجالات السياسية والاقتصادية والصناعية بين الجزاير وايران؛ داعيا الى تعزيز العلاقات الثنائية اكثر فاكثر.

واشار عرقاب الى توفر فرص التعاون بين الشركات الايرانية مع نظيراتها الجزائرية او عقد استثمارات مستقلة في هذا البلد؛ مؤكدا اننا نتوق الى توسيع العلاقات مع ايران.

وصرح، بان حجم انتاج الطاقة الكهربائية في الجزائر يبلغ حاليا 21 الف ميغاواط؛ داعيا الى مساهمة الشركات الايرانية في مشاريع تطوير شبكة الكهرباء وانتاج الاجهزة ذات الصلة في بلاده.

انتهى ** ح ع