رئيس الجمهورية : يجب التسريع في وتيرة تطوير العلاقات بين طهران ومابوتو

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الثلاثاء في الدوحة بين الرئيس الايراني ونظيره الموزنبيقي "فيليبي نيوسي".

ولفت "رئيسي"، ان ايران رسخت علاقات جيدة في مرحلة ما بعد الثورة الاسلامية مع الدول الافريقية؛ مؤكدا ان الدول الافريقية تحظى بشعوب كادحة وثروات عظيمة، مما يتيح فرصا مناسبة لتعزيز الاواصر معها.

ومضى رئيس الجمهورية، ان الحكومة الايرانية اليوم عازمة على المضي بهذا الاتجاه قدما، وتسعى لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع القارة الافريقية، لاسيما دولة موزنبيق.

كما حذر من محاولات الغرب وقوى الهيمنة العالمية الرامية الى نهب ثروات افريقيا؛ لافتا في هذا السياق الى جهود الكيان الصهيوني للانضمام الى الاتحاد الافريقي.

وصرح رئيسي، ان امريكا والغرب لا تريد سوى مصالحها ولم تتخذ اي خطوات من اجل الدول التي تستحوذ عليها؛ مبينا ان الفوضى المفتعلة ونشاطات التنظيمات الارهابية خلال السنوات الاخيرة في عدد من الدول الافريقية ناجمة عن تدخلات الغربيين والامريكيين في شؤون هذه البلدان؛ الامر الذي اقرّ به مسؤولون سابقون في واشنطن من انهم كانوا السبب في تاسيس جماعة داعش الارهابية.

الى ذلك، اكد رئيس جمهورية موزنبيق على رغبة بلاده في تنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال "نيوسي" خلال اللقاء مع "اية الله رئيسي" اليوم : نحن لدينا ثروات وموارد طبيعية وفيرة، نستيطع توظيفها بجهود المختصين الايرانيين لخدمة الشعب الموزنبيقي وبما يصب في توسيع العلاقات بين طهران ومابوتو.

واعتبر رئيس جمهورية موزنبيق، ان احد المشاكل الرئيسية التي تواجه سير التقدم والازدهار في بلاده، يعود الى انتشار ظاهرة الفوضى والارهاب التي تديرها ايادي من الخارج.

انتهى ** ح ع