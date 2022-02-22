شمخاني: قدرات ايران النووية السلمية يجب ان تبقى سيفا مسلطا على رؤوس ناقضي العهود

وكتب شمخاني في تغريدة له مساء اليوم الثلاثاء: ان قدرات ايران النووية السلمية يجب أن تبقى على الدوام سيفا، كسيف ديموقليس، مسلطا على رؤوس ناقضي العهود لتكون ضمانة حقيقية للوفاء بالتزاماتهم.

وأضاف: في العام 2018 ، بعد انسحاب اميركا من الاتفاق النووي، كان من الأفضل وفقا لتدبير قائد الثورة الاسلامية استخدام هذا "الضمان الذاتي" بصورة اكبر وأكثر فاعلية.

يذكر ان جولة المفاوضات الثامنة جارية حاليا في فيينا في مختلف المستويات بين ايران ومجموعة "4+1" حيث يعكف المشاركون على اكمال مسودة نص الاتفاق، ومازالت هنالك قضايا عالقة ينبغي اتخاذ القرار السياسي حولها من قبل الاطراف الغربية.

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