إيران وروسيا وجمهورية آذربيجان تؤكد على تطوير التعاون في قطاع الطاقة

وجاء اجتماع وزراء الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، والروسي نيكولاي شولجينوف، والأذربيجاني بارفيز شاهبازوف، على هامش قمة الدول المصدرة للغاز في الدوحة.

وفي هذا الاجتماع شدد وزراء الطاقة الثلاثة على تطوير التعاون الإقليمي في مجال الكهرباء وتأثيره الكبير على أمن الطاقة واقتصاد الطاقة في المنطقة.

وكان من بين الموضوعات الرئيسية للاجتماع مناقشة مشروع التزامن وربط شبكة الكهرباء في إيران وأذربيجان وروسيا ، حيث تم التأكيد على تشغيل المشروع.

وأكد وزير الطاقة الايراني، في معرض إعلانه عن استعداد الوزارة لدعم المشروع وتنفيذه، أن إيران ومن خلال تبوءها مكانة متفوقة باعتبارها أول قوة في المنطقة في مجال مؤسسات توليد الكهرباء ، مرافق النقل والتوزيع وفي مجال الكهرباء الريفية والحضرية ، تعتبر هذا المشروع من أولوياتها وتعتبره مهمًا من أجل توسيع تبادل الكهرباء ليس فقط مع الدول المجاورة ولكن أيضًا مع دول المنطقة ، وخاصة الدولة الكبرى في روسيا.

من جانبه دعا وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف للمزيد من الدراسة والاستشارات الدقيقة للمشروع خلال عرض نتائج الدراسات الاقتصادية والفنية والبيئية للمشروع ، مشيرًا إلى وجوب الانتهاء من مشروع الدراسة هذا بشكل عاجل وبعناية لكي يجري تنفيذه بعد الانتهاء من خطة مزامنة شبكات الكهرباء للدول الثلاث.

بدوره أكد وزير الطاقة الأذربيجاني بارفيز شهبازوف على الدعم الكامل للمشروع ، معلنا استعداد بلاده للاستثمار في إنشاء المرافق ذات الصلة من أجل التنفيذ الأمثل للمشروع.

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