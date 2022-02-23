زيادة صادرات ايران الى روسيا بنسبة اكثر من 60 بالمائة

وقال تيزهوش تابان في تصريح له الثلاثاء خلال الملتقى الدولي الثاني للتجارة والتعاون الاقتصادي بين ايران وروسيا المنعقد في طهران: ان احصائيات مصلحة الجمارك في الجمهورية الاسلامية الايرانية تشير الى زيادة صادرات البلاد الى روسيا بنسبة اكثر من 60 بالمائة منذ بداية العام الجاري (العام الايراني بدا في 21 اذار/مارس 2021).

واكد ضرورة رسم خارطة طريق للتجارة الخارجية واضاف: انه ومن اجل تنمية صادرات البلاد ينبغي اعادة النظر في البنية التحتية من الناحية اللوجستية. هذه الامكانية متوفرة في حدود آستراخان مع ايران لذا فقد تم في العام 2017 تاسيس مركز تجاري للايرانيين في مدينة آستراخان يمكنه توفير وتعزيز ارضية حضور المصدرين الايرانيين في روسيا وان يشكل منصة للتجارة معها.

انتهى ** 2342