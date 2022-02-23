وزير الخارجية العماني يصل طهران الیوم

وسیزور وزير الخارجية العماني، العاصمة طهران الیوم الاربعاء ومن المقرر أن يلتقي نظیره الایراني "حسين أمیر عبداللهیان".

وكان امير عبداللهيان قد زار سلطنة عمان في كانون الثاني/يناير الماضي في اطار سياسة تعزيز وترسيخ العلاقات مع الجوار التي تتبعها الحكومة.

وسیزور وزير الخارجية العماني طهران بينما بلغت المفاوضات لالغاء الحظر في فيينا مرحلة يتعلق نجاحها أو فشلها فقط باتخاذ قرارات سياسية من قبل الأطراف الغربية، ولم تجر إيران والولايات المتحدة أي محادثات مباشرة حتى الآن، وتتبادلان اقتراحاتهما عبر عملية تبادل الـ non-paper بوساطة بعض الدول.

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