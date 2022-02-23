السیاحة الصحیة والطبیة في ایران

يعتبر الطب الايراني بمثابة شجرة عريقة في رديف الطب في الصين والهند وبابل. وقد تطرق معظم المؤرخين الى الطب والطبابة والمستشفى وتاريخها في ايران القديمة. وفي سماء الطب الايراني يلمع علماء عظماء مثل امیر الاطباء "ابن سينا".

ولطالما اعتبرت مختلف المدن الإيرانية وجهة للسياحة الصحية لدول أخرى، خاصة دول المنطقة منذ القرون الماضي وبیت بور حسيني التاريخي بمدینة سمنان مركز محافظة سمنان شرق العاصمة طهران، هو أحد هذه الأماكن التاريخية و یعود تاریخه الی فترة قاجار ( سلالة من السلاطين حكمت في ایران سنوات 96/1779-1925 م) ويستخدم كوجهة للسياحة الصحية وتضم غرفًا بها كغرف ملح ومخازن للأعشاب وللأدوية.

وبدأت في هذه الأیام مراكز للسیاحة الطبیة أعمالها في مختلف أرجاء العالم ولا سیما في البلاد.

ایران وبفضل حصولها علی المعاییر العالیة في الدراسات الطبیة وبسبب حضور الكوادر الطبیة المتخصصة فیها وتقدیم الخدمات العلاجیة بأسعار منخفضة جدّا، أصبحت مركز هاما للسیاحة العلاجیة في العالم ویلبی الأطباء المجربون وذووا الخبرات العالیة كل مطالب مرضی العلاجیة وذلك بإستخدام الامكانیات والأجهزة الطبیة الحدیثة لهذا تعتبر ایران مركزا علاجیا- سیاحیا عالیا على مستوی العالم.

علی الرغم من مناخ إیران المتنوع، والعدید من مناطق الجذب السیاحي( التاریخیة، الدینیة، الثقافیة و الطبیعیة) وأیضاً المراكز الصحیة الحدیثة ذات الشهرة العالمیة مع وجود موظفین متخصصین، فإن المیزة الأكثر أهمیة لإیران هي رخص النقاط الطبیة علی المستوی العالمي والإقلیمي.

وتتمتع إیران أیضاً ببعض المزایا في الصناعات ذات الصلة والمساندة نظراً لوجود العدید من الجامعات الطبیة التي یمكنها توفیر القوی العاملة المهنیة التي یتطلبها القطاع الصحيز وفقاً لنمط عوامل المیزة التنافسیة، الجودة و الابتكارات والإنتاجیة والعلاقات الأفضل مع الزبائن تأتي بتكلفة أقل وتحقق المزید من الفوائد.

بمقارنة بسیطة في قائمة أسعار العلاجات في بلدان مختلفة، ستجد أن تكالیف العلاج في إیران أقل بكثیر من معظم الدول الآسیویة، مما جعل إیران وجهة للعدید من السیاح الصحیین. أیضاً تتضح مكانة إیران الخاصة من حیث السیاحة كعامل تقویة مهم في صناعة السیاحة الصحیة.

أدت التكلفة العالیة للعلاج الخاص والأنظمة الصحیة منخفضة الجودة في المنطقة إلی زیادة الطلب علی الخدمات الطبیة الإیرانیة. من المرجح أن یسعی المرضی في الدول الإسلامیة للعلاج في إیران لأنهم یشعرون بالأمان والرضا أكثر من الدول العربیة أو الآسیویة التي تقدم خدمات مماثلة.

بالإضافة إلی ما ذكر أعلاه، یمكن القول بأن مناطق الجذب السیاحي هي ذراع قوي إلی جانب السیاحة الصحیة. إیران بلد معروف بفصوله الأربعة. هذه الفصول الأربعة في إیران التي تجمع بین المناطق الجبلیة شبه الصحراویة و السهول الخصبة.

بالإضافة إلی المناخ الملائم، أصبحت إیران و خاصة طهران في مجال الجراحة التجمیلیة في العالم، خاصة عملیات تجمیل الأنف، عاصمة و وجهة جذابة. في عام ­2017 قدرت عائدات صناعة السیاحة الصحیة في إیران بنحو1.7 ملیار دولار و غالبیة السیاح الذین یختارون إیران كوجهة یأتون من دول مجاورة مثل العراق وأذربیجان وباكستان وعمان والكویت وأفغانستان، الذین یخططون لجراحة التجمیل وجراحة العیون وعلاج العقم وجراحة القلب المفتوح وجراحة العمود الفقري وزرع الأعضاء.

المجموعات الأخری هي دول أكثر تقدماً وتأتي إلی إیران لإجراء العملیات الجراحیة التجمیلیة وخاصة عملیات تجمیل الأنف وجراحة إنقاص الوزن والجراحة التجمیلیة وزراعة الشعر وجراحة زراعة الثدي.

وهناك 270 مستشفی تعمل في مجال السیاحة الصحیة في إیران، منها 125 مركزاً حصل حتی الآن علی تراخیص رسمیة من المجلس الاستراتیجي للسیاحة الصحیة فان تنمية السياحة والعوائد الحاصلة من هذه الصناعة يمكنها تغطية قسم من حاجات العملة الصعبة وزيادة عوائد المواطنين من خلال توفير فرص العمل.

وتسعی ایران دائمًا لتوفير أفضل خيارات العلاج وعروض السياحة الطبیه المصممة لاحتياجات المرضى. وسيكون رضی المرضی دائمًا هو الجزء الأكثر أهمية في إعداد عروض السياحة الطبیة لدي البلاد.

وسيرافق المرضی مترجمون مدربون في جميع مراحل العلاج في إيران وسيدعمهم خبراء العلاج بعد العلاج والمغادرة من البلاد.

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