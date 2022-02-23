تصدیر 229 ألف طن من المنتجات الزراعية إلى العراق عبر منفذ مهران خلال 11 شهرا

واوضح غلامي في مقابلة مع مراسل ارنا، الیوم الاربعاء : منذ بداية العام الجاري الايراني حتی 19 فبراير الجاري، تم تصدير 229 ألف طن من المنتجات الزراعية بقیمة 69 ملیون دولار إلی العراق عبر منفذ مهران الدولي، بينما في العام الايراني الذي سبقه، تم تصدیر 125 ألف طن من المنتجات الزراعية بقیمة 55 ملیون و687 ألف دولار إلى العراق عبر نفس المنفذ.

واضاف غلامي ان الصادرات الايرانية من مختلف السلع الى العراق عبر منفذ مهران خلال الـ 11 شهرا الماضية بلغت ملیوني طن بقيمة أکثر من ملیار دولار، لافتا ان هذه الکمية من السلع سجلت نموا بنسبة 121 بالمائة من حيث الوزن و 118بالمائة من حيث القيمة الدولارية مقارنة بالعام الماضي.

واضاف ان أهم السلع المصدرة خلال هذه الفترة تشمل مواد البناء، الفواکه والخضروات، والمنتجات البلاستیکية، والمنتجات الصناعية، والمنتجات الزجاجية، والأجهزة المنزلية والمنتجات المعدنية.

وتقع مدينة مهران الحدودية على بعد 85 كلم جنوب غربي مدينة إيلام غرب البلاد.

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