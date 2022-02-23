ضبط طن من المخدرات في سیستان وبلوشستان

واضاف العمید طاهري في مقابلة مع ارنا، الیوم الأربعاء، إن ضباط شرطة مكافحة المخدرات في سيستان وبلوشستان، تمكنوا من خلال اشتباك عنيف مع مهربي المخدرات المسلحين في شمال وجنوب المحافظة، من ضبط طن من انواع المخدرات وكميات من الاسلحة كانت بحوزة الممهربين.

وتم خلال هذه العملية تفكيك عصابتين لتهريب المخدرات.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

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