متحدث الطاقة الذرية الايرانية يتوجه الى فيينا

وتاتي زيارة كمالوندي الى فيينا لاجراء مشاورات تقنية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية قد زار فيينا قبل فترة واجرى محادثات مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم على اثرها الاتفاق على نصب كاميرات الوكالة في مجمع "تسا" في كرج.

ومن المقرر ان يعقد الاجتماع الدوري لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا.

وكان مساعد الخارجية رئيس الوفد الايراني لمفاوضات فيينا علي باقري كني قد اجرى محادثات قبل فترة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.

يذكر ان الجولة الثامنة لمفاوضات فيينا التي انطلقت في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي وتخللها توقف لفترة 11 يوما، مستمرة في الوقت الحاضر ومازال هنالك في اطارها عدد قليل من القضايا المهمة جدا التي بحاجة الى قرار سياسي من جانب الغرب للوصول الى الاتفاق النهائي.

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