رضائي يؤكد دور صناعة البتروكيمياويات في ازدهار الانتاج والنمو الاقتصادي

وقال رضائي في تصريح للصحفيين الاربعاء على هامش "المعرض الثالث والمؤتمر التخصصي لدعم التصنيع المحلي في صناعة البتروكيماويات" ، الذي أقيم بالتعاون مع دائرة العلوم والتكنولوجيا في ديوان رئاسة الجمهورية وشركة البتروكيماويات في جزيرة كيش: انه وكما اكد المنظمون والمشاركون في هذا المؤتمر فإن "الصناعة" هي واحدة من أهم الحلقات المفقودة في الاقتصاد الإيراني اذ يوفر جزء كبير من اقتصادنا المواد الخام والقوى العاملة لصناعات الدول الأخرى ، وفي المقابل تبيع تلك الدول منتجاتها لبلدنا بأسعار باهظة ونتيجة بيع المواد الخام والاستيراد غير المنضبط للبضائع الأجنبية من ناحية ، وتراجع قيمة عملتنا الوطنية من ناحية أخرى ، فان الموارد الطبيعية للبلاد لا تشهد الاستثمار المنتج بشكل صحيح للأجيال القادمة.

وأضاف رئيس اللجنة الاقتصادية في مجمع تشخيص مصلحة النظام: يمكن أن تدر صناعة البتروكيماويات 300 مليار دولار من العائدات سنويًا وخلق ملايين فرص العمل للبلاد من خلال إنشاء سلسلة القيمة الكاملة وإنشاء المشاريع الرئيسية والفرعية ونظرًا لوجود موارد الغاز والموارد البشرية والقدرات الجيدة في قطاع الأعمال القائم على المعرفة في بلدنا ، يمكن تحقيق هذا الهدف في أقل من عقد من الزمن.

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