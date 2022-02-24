محافظ البنك المركزي العراقي في طهران

اعلن ذلك مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي الايراني "مصطفى قمري وفا" في تغريدة له على تويتر ، وقال ان المدير التنفيذي للمصرف التجاري العراقي فيصل الهيمص ومستشار رئيس الوزراء العراقي يرافقان غالب مخيف في زيارته لطهران.

واضاق قمري وفا، ان محافظ البنك المركزي العراقي سيلتقي في طهران، النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، و محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح ابادي.

وفي الختام أكد قمري وفا على إرادة إيران والعراق في تنمية التجارة وزيادة الاستثمار.

يذكر ان وزيري النفط الإيراني والعراقي ناقشا هذا الأسبوع زيادة صادرات الغاز الإيرانية إلى العراق و سداد ديون الغاز العراقية لإيران.

والتقى وزير النفط جواد أوجي مع نظيره العراقي إحسان عبد الجبار على هامش اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة لبحث توسيع التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

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