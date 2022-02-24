٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٠٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84661589
٠ Persons

سمات

محافظ البنك المركزي العراقي في طهران

محافظ البنك المركزي العراقي في طهران

طهران/ 24 شباط/ فبراير/ ارنا - وصل محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف الى طهران لبحث تطوير العلاقات التجارية والمصرفية.

اعلن ذلك مدير عام العلاقات العامة بالبنك المركزي الايراني "مصطفى قمري وفا" في تغريدة له على تويتر ، وقال  ان المدير التنفيذي للمصرف التجاري العراقي فيصل الهيمص  ومستشار رئيس الوزراء العراقي يرافقان غالب مخيف في زيارته لطهران.

واضاق قمري وفا، ان محافظ البنك المركزي العراقي سيلتقي في طهران،  النائب الأول لرئيس الجمهورية محمد مخبر، و محافظ البنك المركزي الإيراني علي صالح ابادي.

وفي الختام أكد قمري وفا على إرادة إيران والعراق في تنمية التجارة وزيادة الاستثمار.

يذكر ان وزيري النفط الإيراني والعراقي ناقشا هذا الأسبوع زيادة صادرات الغاز الإيرانية إلى العراق و سداد ديون الغاز العراقية لإيران.

والتقى وزير النفط جواد أوجي مع نظيره العراقي إحسان عبد الجبار على هامش اجتماع منتدى الدول المصدرة للغاز  في الدوحة لبحث توسيع التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha