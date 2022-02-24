٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١:٠٣ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84661681
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الخارجية الايرانية تتابع اوضاع الإيرانيين المقيمين في اوكرانيا

الخارجية الايرانية تتابع اوضاع الإيرانيين المقيمين في اوكرانيا

طهران/ 24 شباط/ فبراير/ ارنا - اجرى وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان اليوم الخميس اتصالا هاتفيا مع السفير الايراني في العاصمة الاوكرانية كييف للاطلاع على الاوضاع الميدانية هناك والاستفسار عن اوضاع الإيرانيين المقيمين في اوكرانيا والدبلوماسين الايرانيين وعوائلهم.

وقدم عبداللهيان خلال الاتصال التوجيهات اللازمة بشأن الإيرانيين المقيمين في اوكرانيا وخاصة الطلبة الجامعيين الايرانيين الذين يدرسون هناك وضرورة قيام السفارة الايرانية بتقديم الخدمات طوال 24 ساعة للمقيمن الايرانيين.

كما قدم توجيهات بشأن خروج الطلبة الايرانيين من اوكرانيا بعد الاوضاع الطارئة التي يعيشها هذا البلد.

ومنذ بداية الأزمة في منطقة اوراسيا شكلت وزارة الخارجية الايرانية لجنة خاصة برئاسة مساعد الشؤون الادارية للوزارة ، لمتابعة آخر التطورات في هذه المنطقة ووضع الخطط اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين الايرانيين المقيمين في اوكرانيا، وتقديم توجيهات خاصة لها لمساعدة المقيمين في الظروف الطارئة .

واوصى عبداللهيان الايرانيين المقيمين في اوكرانيا بالتحلي بالهدوء والبقاء على تماس مع السفارة الايرانية في كييف وتلقي التعليمات بالانتقال الى مناطق آمنة او العودة الى البلاد.

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