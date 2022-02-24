الخارجية الايرانية تتابع اوضاع الإيرانيين المقيمين في اوكرانيا

وقدم عبداللهيان خلال الاتصال التوجيهات اللازمة بشأن الإيرانيين المقيمين في اوكرانيا وخاصة الطلبة الجامعيين الايرانيين الذين يدرسون هناك وضرورة قيام السفارة الايرانية بتقديم الخدمات طوال 24 ساعة للمقيمن الايرانيين.

كما قدم توجيهات بشأن خروج الطلبة الايرانيين من اوكرانيا بعد الاوضاع الطارئة التي يعيشها هذا البلد.

ومنذ بداية الأزمة في منطقة اوراسيا شكلت وزارة الخارجية الايرانية لجنة خاصة برئاسة مساعد الشؤون الادارية للوزارة ، لمتابعة آخر التطورات في هذه المنطقة ووضع الخطط اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين الايرانيين المقيمين في اوكرانيا، وتقديم توجيهات خاصة لها لمساعدة المقيمين في الظروف الطارئة .

واوصى عبداللهيان الايرانيين المقيمين في اوكرانيا بالتحلي بالهدوء والبقاء على تماس مع السفارة الايرانية في كييف وتلقي التعليمات بالانتقال الى مناطق آمنة او العودة الى البلاد.

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