الصحة الايرانية: 226 وفاة ونحو 13 الف اصابة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 12 الفا و957 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و 11 الفا و 932 إصابة مؤكدة.

واضافت: ان 4 الاف و110 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 579 الف و 768 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 661 ألفا و 757 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 297 ألفا و 216 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 22 مليونا و 775 ألفا و 852 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 140 مليونا و 734 ألفا و825 جرعة.

انتهى** 2344