محافظ واسط في العراق يؤكد توسيع التبادل التجاري عبر منفذي مهران والزرباطية

وابلغ محمد جميل المياحي، في لقاء مع محافظ إيلام (غرب البلاد) اليوم الخميس، تحيات رئيس الوزراء العراقي واستعداد المسؤولين العراقيين لتوسيع التبادلات، وقال: نأمل أن نتمكن من حل المشاكل وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف: خلال السنوات الماضية، أقيمت علاقات طيبة مع المحافظين السابقين ، ونأمل أن تتسع هذه العلاقات يوما بعد يوم.

وهنأ محافظ واسط ، محافظ ايلام الجديد لتعيينه في هذا المنصب، وتمنى له التوفيق، معربا عن أمله في المزيد من التبادلات بين محافظتي إيلام وواسط، خاصة في مجال التجارة.

واكد المياحي ان الهدف الأول هو تطوير منفذي الزرباطية ومهران، واتخاذ إجراءات من شأنها توسيع التبادلات لخدمة المحافظتين وكلا البلدين .

وأضاف محافظ واسط: هناك سلسلة من القضايا على الحدود بين زرباطية ومهران تحتاج إلى حل بالتنسيق مع السلطات، موضحا : خلال السنوات الخمس الماضية، تم تنفيذ أنشطة لتحديث هذه المحطة، ومؤخراً تم تسليم هذا المشروع إلى محافظة واسط.

واقترح محافظ واسط تشكيل لجنة ثنائية للحدود وحل المشاكل القائمة.

واكد المياحي على أن فتح القنصلية يجب أن تتابعه وزارة الخارجية ونأمل أن يتحقق ذلك في القريب العاجل.

وقال أن قضية تسلل الأشخاص غير الشرعيين وخاصة المواطنين الباكستانيين تسببت في مشاكل لمحافظة واسط ، حيث تم الشهر الماضي تحديد أكثر من 50 شخصا تسللوا بصورة غير شرعية الى المحافظة عبر منفذ زرباطية ، وهو أمر يجب حله بالتعاون بين البلدين.

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