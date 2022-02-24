٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٥:٣٤ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84661972
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إيران تشارك في معرض باكستان التجاري الدولي

إيران تشارك في معرض باكستان التجاري الدولي

إسلام أباد/ 24 شباط/ فبراير/ ارنا – تشارك 8 شركات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض باكستان التجاري الدولي الثالث الذي ينطلق ولمدة 3 أيام اعتبارا من يوم غد (الجمعة) في مدينة كراتشي باعتبارها قلب الاقتصاد الباكستاني.

 وتشارك العديد من الشركات الأجنبية في معرض باكستان التجاري الدولي السنوي بمافيها الشركات الايرانية التي تعرض منتجاتها في مجالات المواد الغذائية والحلويات والشوكولاتة والمستلزمات الصحية والأجهزة المنزلية.

وقال القنصل الايراني في كراتشي "حسن نوريان" ، لمراسل ارنا : بعد المشاركة الواسعة للشركات الإيرانية في معرض كراتشي السابع عشر للمكائن والمعدات الصناعية في أواخر نوفمبر الماضي، فأن ممثلي الشركات الإيرانية سيشاركون مرة أخرى في حدث دولي آخر في مدينة كراتشي لتعد خطوة جديدة في توسيع التعاون الاقتصادي مع دول الجوار.

وفي إشارة إلى جهود القنصلية الإيرانية العامة في كراتشي لتعزيز الأنشطة التجارية والاقتصادية بين البلدين واستثمار الفرص للمشاركة في فعاليات المعرض، أعرب عن أمله في أن يساعد معرض باكستان التجاري الدولي، البلدين على استثمار قدرات بعضهما البعض.

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