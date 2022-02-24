إقامة الأسبوع الثقافي الإيراني في لبنان

من بين برامج هذا الحدث الثقافي عقد العديد من الموائد المستديرة والندوات حول القضايا العلمية والفنية ، فضلا عن إقامة معرض كبير للحرف اليدوية والفنون الإيرانية إلى جانب عرض أفلام إيرانية وأمسية موسيقية إيرانية.

وأفاد تقرير للمستشارية الإيرانية في لبنان اليوم الخميس، أن حفل افتتاح الأسبوع الثقافي الإيراني في لبنان سيقام يوم الاثنين المقبل (29 فبراير) بحضور وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي "محمد مهدي إسماعيلي" و وزير الثقافة اللبناني "محمد المرتضى" في قاعة جمعية الفنون اللبنانية (رسالات) في بيروت وباجراء فرقة الاوركسترا السيمفونية الوطنية الايرانية بقيادة "برديا كيارس".

كما سيؤدي الموسيقيون الإيرانيون واللبنانيون، مقطوعات موسيقية مشتركة عربية وفارسية في اطار برامج حفل افتتاح هذا البرنامج الثقافي.

وفي إطار هذا الحدث الثقافي، الذي تنظمه المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان ومركز رسالات الثقافي، سيجتمع وزيرا الثقافة الايراني واللبناني لبحث تعميق العلاقات الثقافية بين البلدين.

ومن بين البرامج المخطط لها لهذا الأسبوع الثقافي إقامة ندوة حول الموضوعات العلمية والفنية، ومعرض الحرف اليدوية والفنون البصرية وكتب الفن والسياحة ، والصور والرسوم المتحركة، وورشة عمل متخصصة في الأفلام مع عرض أفلام إيرانية، وأمسية موسيقية إيرانية.

وخلال أيام الأسبوع الثقافي الإيراني في لبنان، يزور العشرات من الفنانين الايرانيين لبنان لتقديم برامج فنية متنوعة، وتم ايفاد هؤلاء الفنانين إلى لبنان للمشاركة في هذا الأسبوع الثقافي من قبل وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي ورابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية.

ويقام المعرض، الذي يضم فنانين ومصممي حرف يدوية، بما في ذلك فن الخط والكاريكاتير والتصوير والتطريز والمينا والفسيفساء ونسج الكليم ونسج السجاد، في مختلف المراكز الثقافية اللبنانية.

كما ستنظم المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، برامج مختلفة بعنوان "أيام الفجر الثقافية".

ومن بين أكثر برامج المستشارية الثقافية اهمية لهذا الاسبوع الثقافي، إقامة المعارض العلمية المتخصصة بهدف التعريف بتقدم إيران الإسلامية وإنجازاتها ، وتقديم كتب متنوعة ،

وعقد ورش عمل للفنون البصرية ، وعقد موائد مستديرة أدبية ، وعقد مؤتمرات متعددة التخصصات ، وعرض العديد من الأفلام الإيرانية ، بما في ذلك "Blood Trail".

كما يشارك في هذه البرامج الثقافية عدد من الفنانين والشعراء والكتاب الإيرانيين - اللبنانيين في إطار تطوير التفاعلات الثقافية بين البلدين ، بهدف التعريف بالثراء الثقافي لإيران في لبنان والمنطقة.

ومن البرامج الأخرى لهذا الأسبوع الثقافي إقامة أمسية شعرية بحضور وقراءة شعرية لشعراء من إيران ولبنان وفلسطين.

ومن المقرر أن يقوم وزير الثقافة والإرشاد في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوفد المرافق له بزيارة مناطق مختلفة من لبنان خلال إقامتهم في لبنان وسيلتقون بعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين.

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