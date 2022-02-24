رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس: نمو صادرات إيران بنسبة خمسة بالمائة مقارنة بالواردات

و أضاف محمد رضا بورابراهيمي اليوم الخميس في حفل تكريم كبار المصدرين في محافظة كرمان شرق البلاد: إذا استمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة ، سنصل إلى توازن ونهج إيجابي في صادرات وواردات البلاد.

وقال بور ابراهيمي ممثل أهالي كرمان وراور في مجلس الشورى الإسلامي، في إشارة إلى إحصائيات الأحد عشر شهرا الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ 20 مارس) التي أعلنتها جمارك البلاد: إن صادرات البلاد ارتفعت من 31 إلى 43 مليار دولار بارتقاء القدرات التصديرية بنسبة 40 بالمائة .

واشار بورابراهيمي الى أن 75 بالمائة من صادرات البلاد إلى خمس دول، مضيفا ان الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان هي أهدافنا التصديرية الرئيسية.

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