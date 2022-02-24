٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٧:٢٢ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84662046
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رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس: نمو صادرات إيران بنسبة خمسة بالمائة مقارنة بالواردات

رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس: نمو صادرات إيران بنسبة خمسة بالمائة مقارنة بالواردات

كرمان/ 24 شباط/ فبراير/ ارنا - قال رئيس اللجنة الاقتصادية لمجلس الشورى الإسلامي: إن معدل نمو صادرات البلاد مقارنة بالواردات خلال الأشهر الـ11 الأولى من هذا العام كان إيجابيا بنسبة 5 بالمائة، وحاليا معدل نمو الصادرات تجاوز حجم الواردات.

و أضاف محمد رضا بورابراهيمي اليوم الخميس في حفل تكريم كبار المصدرين في محافظة كرمان شرق البلاد: إذا استمر هذا الاتجاه في الأشهر المقبلة ، سنصل إلى توازن ونهج إيجابي في صادرات وواردات البلاد.

وقال بور ابراهيمي ممثل أهالي كرمان وراور في مجلس الشورى الإسلامي، في إشارة إلى إحصائيات الأحد عشر شهرا الأولى من العام الايراني الجاري (بدأ 20 مارس) التي أعلنتها جمارك البلاد: إن صادرات البلاد ارتفعت من 31 إلى 43 مليار دولار بارتقاء القدرات التصديرية بنسبة 40 بالمائة .

واشار بورابراهيمي الى أن 75 بالمائة من صادرات البلاد إلى خمس دول، مضيفا ان الصين والعراق وتركيا والإمارات وأفغانستان هي أهدافنا التصديرية الرئيسية.

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