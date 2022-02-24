رئيسي: توسع الناتو تهديد جاد لامن واستقرار الدول المستقلة

واعتبر آية الله رئيسي في اتصاله الهاتفي مع بوتين مساء اليوم الخميس، توسع الناتو نحو الشرق امرا مثيرا للتوتر واكد قائلا: ان توسع الناتو يعد تهديدا جادا لامن واستقرار الدول المستقلة في مختلف المناطق.

واعرب الرئيس الايراني عن امله بان يصب ما حصل، في مصلحة الشعوب والمنطقة.

واشار آية الله رئيسي الى المفاوضات النووية الجارية في فيينا بين ايران ومجموعة "4+1" واكد بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تسعى من اجل الوصول الى اتفاق مستديم وليس اتفاقا مهزوزا واضاف: ان تقديم ضمان موثوق وانهاء المزاعم السياسية والالغاء الحقيقي لاجراءات الحظر، تعد من ضرورات الوصول الى اتفاق مستديم.

من جانبه اعتبر الرئيس الروسي في هذا الاتصال الهاتفي، الاوضاع الراهنة بانها تاتي ردا على عدة عقود من خرق المعاهدات الامنية ومحاولات الغرب الرامية للمساس بامن بلاده.

واشار بوتين الى تعاون ايران النشط مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا على استمرار مشاورات الطرفين حول المفاوضات النووية.

انتهى ** 2342