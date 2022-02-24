٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ١٢:٣٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84662220
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حزب الله يشيد بإنجاز قوى الأمن اللبناني بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الإرهابي

حزب الله يشيد بإنجاز قوى الأمن اللبناني بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الإرهابي

طهران / 25 شباط/فبراير/ارنا- اشاد حزب الله بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع المعلومات في لبنان بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في بيان اصدره حزب الله الخميس بهذا الصدد: ‏يُشيد حزب الله بالإنجاز الهام الذي حققته قوى الأمن الداخلي وفرع ‏المعلومات والمُتمثل بإحباط مخطط خطير لتنظيم داعش الوهابي الإرهابي ‏ضد لبنان واللبنانيين وضد أهلنا الشرفاء في الضاحية الجنوبية، يُضاف ‏إلى الإنجاز النوعي بكشف شبكات أمنية تعمل لمصلحة العدو الصهيوني ‏والتجسس على المقاومة  ومواقعها وعناصر قوتها.‏

واضاف: إننا إزاء هذه المخاطر المتنوعة التي تهدّد لبنان وشعبه ومناعته الداخلية، ‏ندعو إلى اليقظة والتّنبه ومواصلة الجهود الممتازة  ورفع ‏مستوى ‏الجهوزية والتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية وعدم ‏السماح ‏للعدو من ‏الإستفادة من أي ثغرةٍ محتملةٍ في ظل ‏الأوضاع الإقتصادية ‏والإجتماعية ‏الراهنة.  ‏

انتهى ** 2342

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