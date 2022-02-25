قائد الجيش: لن يتحقق شيء في المنطقة دون رغبة وارادة ايران

وقال اللواء موسوي في تصريحه الخميس خلال اجتماعه بقادة ومسؤولي وحدات الجيش في شمال شرق البلاد: ان التضحية بالنفس من اجل امن وراحة المواطنين تعد ثقافة مأسسية في الجيش وان حب الولاية وقائد الثورة وخدمة الشعب متاصلة في قلوب وارواح كوادر الجيش البواسل.

واضاف: انه وببركة الجمهورية الاسلامية الايرانية فان مصيرنا بايدينا وبإقرار الاعداء لن يتحقق شيء في المنطقة دون رغبة وارادة ايران وهذا منجز تحقق بجهود وجهاد القوات المسلحة.

واكد ان جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية له دور ريادي على الدوام في تقدیم الخدمة والاغاثة للمواطنين في الكوارث والازمات بحيث ان سماحة قائد الثورة الاسلامية اعرب عن سروره مرارا لمشاريع الجيش في سیاق خدمة الشعب وازالة الحرمان.

انتهى ** 2342