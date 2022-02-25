٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٦:٥٤ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 84662267
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مسؤول هندي: ملتزمون بتعهدنا تجاه ميناء جابهار

مسؤول هندي: ملتزمون بتعهدنا تجاه ميناء جابهار

جابهار / 25 شباط/فبراير/ارنا- اكد رئيس هيئة الادارة لميناء بومباي والمدير التنفيذي لشركة IPGL الهندية راجيف جلوتا، التزام بلاده بتعهدها تجاه ميناء جابهار الواقع بمحافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران.

وقال جلوتا في تصريحه خلال لقائه الخميس مسؤول ادارة منظمة منطقة جابهار الحرة: انني اريد خلال هذه الزيارة ايصال هذه الرسالة وهي اننا ملتزمون بتعهدنا تجاه ميناء جابهار وسنواصل هذا الالتزام.

واضاف: اننا ناخذ بنظر الاعتبار التعاون طويل الامد والمستديم مع منطقة جابهار الحرة ويمكننا تحقيق اقتصاد ناهض عبر المزيد من التعامل والتعاون.

وقال جلوتا: انه وبسبب الظروف الحاصلة وادارة " IPGL" لم تتمكن موانئنا من بذل المزيد من الاهتمام بانشطة جابهار الا ان الحكومة المركزية في الهند تنظر الى جابهار كاحد الموانئ الرئيسية للترانزيت وورشة لتبادل السلع مع ايران و "سي آي اس" ودول القوقاز.

انتهى ** 2342

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