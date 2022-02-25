مشاورات عبداللهيان حول عودة الإيرانيين في أوكرانيا عبر المجر

و ناقش عبداللهيان ووزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في اتصال هاتفي، أزمة أوكرانيا والتعاون لتسهيل عودة الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا إلى بلادنا.

وأعرب أمير عبداللهيان عن قلقه إزاء تصرفات الناتو في خلق أزمة بمنطقة أوروبا الشرقية، وشدد على الحاجة إلى دعم الحلول السياسية للأزمة الأوكرانية.

وعلى هذا الأساس، دعا وزير الخارجية الإيراني السلطات الهنغارية إلى تقديم المساعدة الإنسانية لتسهيل نقل الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا عبر أراضي هذا البلد.

وقال أمير عبداللهيان ان الإيرانيين، بمن فيهم الطلاب وعائلات الدبلوماسيين وغيرهم من الإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا، يريدون دخول الحدود البولندية والمجرية للعودة إلى البلاد، معربا عن تقديره لجهود الحكومة الهنغارية في تقديم المساعدة والتسهيلات اللازمة للإيرانيين الذين يعيشون في أوكرانيا لمغادرة البلاد بأمان.

من جانبه أكد وزير الخارجية المجري في هذه المحادثة الهاتفية أن بلاده لن تألو جهدا في متابعة نقل المواطنين الإيرانيين عبر الأراضي المجرية وأنه سوف يصدر التعليمات اللازمة لقبول الإيرانيين بدون تأشيرة على الأراضي المجرية وتقديم التسهيلات الفورية لعودتهم إلى بلادهم.

كما أعرب وزير الخارجية المجري عن قلقه الشديد بشأن بدء العمليات العسكرية وأقر بالحاجة إلى استخدام الحلول السياسية والدبلوماسية، وأعرب عن أمله في إدارة أبعاد الأزمة والسيطرة عليها في أقرب وقت ممكن.

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