٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٢:٥٨ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84662606
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الصحة الايرانية: 214 وفاة ونحو 12 الف اصابة جديدة بكورونا

الصحة الايرانية: 214 وفاة ونحو 12 الف اصابة جديدة بكورونا

طهران/ 25 شباط/ فبراير/ ارنا - أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايرانية، عن تسجيل 11 ألفا و972 إصابة و214 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات جراء كورونا الى 136 الفا و166 شخصا.

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 11 الفا و972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى  7 ملايين و 23 الفا و 904 إصابات مؤكدة.

واضافت: ان  4 الاف و197 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 602 الف و 417 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 674 ألفا و 913 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 324 ألفا و 216 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 22 مليونا و838 ألفا و 334 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 140 مليونا و 837 ألفا و463 جرعة.

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