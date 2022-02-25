الصحة الايرانية: 214 وفاة ونحو 12 الف اصابة جديدة بكورونا

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الايرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الخميس ولغاية ظهر اليوم الجمعة تم تسجيل 11 الفا و972 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع اجمالي الاصابات الى 7 ملايين و 23 الفا و 904 إصابات مؤكدة.

واضافت: ان 4 الاف و197 شخصا من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 6 ملايين و 602 الف و 417 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وتلقى حتى الآن 62 مليونا و 674 ألفا و 913 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 55 مليونا و 324 ألفا و 216 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 22 مليونا و838 ألفا و 334 شخصا الجرعة الثالثة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 140 مليونا و 837 ألفا و463 جرعة.

انتهى** 2344