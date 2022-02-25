انطلاق المعرض التجاري الدولي في باكستان بمشاركة إيران

وأقيم حفل افتتاح المعرض التجاري الدولي الثالث بمشاركة شخصيات باكستانية وضيوف أجانب في مركز إكسبو في كراتشي، قلب الاقتصاد الباكستاني.

وحضر حفل الافتتاح حسن نوريان ، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كراتشي، وشفيق الرحمن، رئيس جمعية مصنعي ومصدري الملابس الباكستانية، والقنصل العام لإندونيسيا، ومديرو الشركات المحلية البارزة.

يعرض جناح إيران بمساحة 160 مترا مربعا، منتجات في مجالات الأغذية والحلويات والشوكولاتة والأدوات الصحية والأجهزة المنزلية و أدوات المطبخ.

بالإضافة إلى إيران، يوجد لإندونيسيا أيضا جناح في معرض باكستان الدولي الثالث، بالإضافة إلى العديد من الشركات الإيرانية والباكستانية.

يعد سوق باكستان البالغ 220 مليون نسمة والحدود التي يبلغ طولها الف كيلومتر تقريبا مع بلدنا، من السمات المؤثرة في التجارة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان.

يعد هذا الحدث ثاني تعاون مشترك بين بلدين جارين وصديقين وشقيقين بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها مستشار رئيس الوزراء ووزير التجارة الباكستاني بالإنابة إلى إيران وعقد الاجتماع التاسع للجنة التجارة المشتركة.

انتهى** 2344