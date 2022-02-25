المستشار التجاري الإيراني في باكستان: الاجواء متاحة للتعاون المثمر

واضاف "حسين اميني" في مقابلة مع وكالة ارنا اليوم الجمعة على هامش افتتاح المعرض التجاري الدولي الثالث الذي اقيم في كراتشي بمشاركة ايران وبحضور مختلف الشركات الايرانية ، ان البلدين لديهما نظرة إيجابية ونهج بناء لتطوير الأهداف المتبادلة ، بما في ذلك تسهيل التجارة واغتنام فرص كل منهما.

وفي إشارة إلى الاجتماع الأخير للجنة التجارة الإيرانية الباكستانية المشتركة في طهران والخطة المستقبلية لعقد لجنة اقتصادية مشتركة في إسلام أباد ، أضاف: إن الاقتصاد الإيراني والباكستاني متكاملان، وبغض النظر عن بعض القضايا الفنية، فإن البلدين مصممان على استخدام حلول أكثر فاعلية مثل مقايضة السلع لدعم رجال الأعمال وتوسيع التجارة معا.

واعتبر التواجد النشط للشركات الإيرانية في المعرض التجاري الدولي الباكستاني فاعلا للغاية في التعريف بقدرات بلادنا ، وقال: إن تآزر القطاع الخاص لمساعدة البلدين على التعرف على الفرص التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري أمر لا مفر منه.

وأكد المستشار التجاري الإيراني في باكستان على أهمية سياسة بلادنا في تعميق العلاقات مع الجيران، وقال إن باكستان، بصفتها جارة مهمة لها حدود مشتركة طويلة ، قادرة على استثمار قدرات إيران في مختلف المجالات وتلبية احتياجاتها ، ومن خلال ذلك يمكن أن تلبية توقعات رجال الاعمال في الدولتين.

افتتح اليوم الجمعة المعرض التجاري الدولي في باكستان بمشاركة 8 شركات ايرانية في مدينة "كراتشي" جنوب باكستان.

وأقيم حفل افتتاح المعرض التجاري الدولي الثالث بمشاركة شخصيات باكستانية وضيوف أجانب في مركز إكسبو في كراتشي، قلب الاقتصاد الباكستاني.

وحضر حفل الافتتاح حسن نوريان ، القنصل العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كراتشي، وشفيق الرحمن، رئيس جمعية مصنعي ومصدري الملابس الباكستانية، والقنصل العام لإندونيسيا، ومديرو الشركات المحلية البارزة.

يعرض جناح إيران بمساحة 160 مترا مربعا، منتجات في مجالات الأغذية والحلويات والشوكولاتة والأدوات الصحية والأجهزة المنزلية و أدوات المطبخ.

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