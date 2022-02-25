على الحكومة الأوكرانية توفير اجواء آمنة لمغادرة المواطنين الإيرانيين

و خلال لقاء مع السفير الأوكراني في طهران، شدد علي رضا حقيقيان على ضرورة الحفاظ على أمن المواطنين الإيرانيين والطلاب المقيمين في أوكرانيا والدبلوماسيين وسفارة الجمهورية الإسلامية في كييف.

وقال المدير العام لشؤون اوراسيا في وزارة الخارجية: إننا قلقون بشأن سلامة وأمن جميع المواطنين الإيرانيين، واكد ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لنقل المواطنين الايرانيين المقيمين في اوكرانيا .

واضاف حقيقيان، أنه بالنظر إلى غلق المجال الجوي لأوكرانيا، فأنه يمكن للمواطنين الإيرانيين مغادرة اوكرانيا عبر الحدود البرية الى الدول المجاورة، بما في ذلك بولندا.

من جانبه أكد السفير الأوكراني سيرجي بورديلاك، ان حكومة بلاده ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة المواطنين الإيرانيين، وإن أمكن نقلهم من أوكرانيا.

كما التقى حقيقيان أيضا مع السفير الروسي في طهران مساء امس الخميس لبحث آخر التطورات في منطقة الصراع.

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