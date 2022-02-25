نمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 136 بالمئة في الصناعة والتعدين والتجارة

و وفقا للجداول الإحصائية التي نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، أنه في الأشهر العشرة الأولى من العام الايراني الجاري، فقد تم التصويت على 129 استثمارا أجنبيا بحجم 3 مليارات و 485 مليون دولار في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة ما يسجل نموا بنسبة 24 بالمئة.

وفي نفس الفترة من العام الماضي تمت الموافقة على 104 استثمارات أجنبية بحجم 1.477 مليار دولار.

ويشمل الاستثمار الأجنبي المعتمد جميع الطلبات، بما في ذلك الاستثمار لإنشاء مشاريع جديدة، وشراء أسهم الشركات القائمة، وكذلك الاستثمار الأجنبي في شكل ترتيبات تعاقدية.

انتهى** 2344