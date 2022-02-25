٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٢, ٧:٢٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 84662784
٠ Persons

سمات

نمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 136 بالمئة في الصناعة والتعدين والتجارة

نمو الاستثمار الأجنبي بنسبة 136 بالمئة في الصناعة والتعدين والتجارة

طهران/ 25 شباط/ فبراير/ ارنا - ارتفع الحجم الإجمالي للاستثمار الأجنبي في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة بنسبة 135.9 في المائة منذ بداية العام الايراني (بدأ 20 مارس) وحتى 20 ديسمبر 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

و وفقا للجداول الإحصائية التي نشرتها وزارة الصناعة والمناجم والتجارة، أنه في الأشهر العشرة الأولى من العام الايراني الجاري، فقد تم التصويت على 129 استثمارا أجنبيا بحجم 3 مليارات و 485 مليون دولار في قطاعات الصناعة والتعدين والتجارة ما يسجل نموا بنسبة 24 بالمئة.

وفي نفس الفترة من العام الماضي تمت الموافقة على 104 استثمارات أجنبية بحجم 1.477 مليار دولار.

ويشمل الاستثمار الأجنبي المعتمد جميع الطلبات، بما في ذلك الاستثمار لإنشاء مشاريع جديدة، وشراء أسهم الشركات القائمة، وكذلك الاستثمار الأجنبي في شكل ترتيبات تعاقدية.

انتهى** 2344

سمات

تعليقك

You are replying to: .
captcha